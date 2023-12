di T.A.

Commozione a Venafro per una giovane vita che non è più. E’ volata in cielo, dove di certo è stata accolta dal Creatore tra le sue figlie. Venafro e quanti la conoscevano ricordandola per la sua naturale simpatia ed il sorriso aperto piangono Mariarosaria Giannini, ragazza dal carattere aperto, socievole ed amica di tanti. Era solita intrattenersi con coetanee e coetanei sul Corso, sorridendo a tutti. Persona bella, Mariarosaria, nel cui rispetto la Pro Loco rinvia l’accensione delle luminarie natalizie. Alla famiglia le sincere condoglianze di questa testata giornalistica.