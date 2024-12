di Redazione

I Soci dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Sezione “Carlo Tufilli”, che conta oltre 210 iscritti, con i rispettivi familiari, con personale in servizio della Polizia di Stato e con il Presidente Aldo Botticella e Consiglieri, hanno consumato un pranzo sociale per rafforzare la conoscenza tra il personale in pensione e quello in servizio nei ruoli della Polizia di Stato e dell’Impiego Civile. E’ stata inoltre una giornata del tesseramento per il 2025 e, principalmente, utile a mantenere vivo il legame di solidarietà tra il personale presente durante la convivialità. Nella circostanza sono stati consegnati i riconoscimenti ad alcuni Soci ed Attestati di Benemerenza della preziosa militanza nell’ANPS e di aver superato i 90 anni di età a PIACA Arnaldo, FORTE Berardino e a famigliari di Principe Pasquale, in pensione da diversi anni nonché a Maria Timperio, Presidente del Gruppo di Volontariato e Protezione Civile, di questa Sezione, che conta oltre 60 Soci. Il Presidente Nazionale dell’Associazione, Michele Paternoster, ha insignito il Questore della Provincia di Campobasso, Dr. Cristiano Tatarelli col titolo di Socio Onorario. Tutti i partecipanti, al termine della giornata, hanno manifestato il proprio entusiasmo e commozione, anche per aver vissuto intensi momenti di svago e di eventi di profondo valore civico. Il taglio della torta e il regalo del calendario 2025 dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato Sezione “Carlo Tufilli” di Campobasso, donato ai presenti e lo scambio di auguri per le prossime festività, ha concluso felicemente la giornata conviviale.