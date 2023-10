di T.A.

Dall’Iacp di Campobasso riceviamo il seguente comunicato : “Il commissario liquidatore dello Iacp di Campobasso, avv. Nicola Travaglini convoca una conferenza stampa urgente, venerdì 20 ottobre alle ore 11.30, presso la sala riunioni (3° piano) della sede di via Montegrappa a Campobasso. Importanti rivelazioni saranno fornite agli organi di informazione, per rendere nota la posizione dell’ente e smentire notizie non veritiere, diffuse senza verificarne la fonte. La vicenda è il fantasioso morso di un topo ai danni di un’anziana, in una palazzina di via Romagna nel capoluogo di regione. L’ufficio del portavoce”.