Canoe, trekking e nordic walking, mountain bike, escursioni a cavallo e simulazioni di salvataggio con gli amici a 4 zampe: “Sport&NaturaEstate” è un evento patrocinato dal Comune di Castel San Vincenzo e dalla Regione Molise che coinvolgerà le maggiori tra federazioni sportive e associazioni del territorio, a conclusione degli Educamp e per inaugurare la stagione 2021/2022 dei Centri CONI.

Un Villaggio dello Sport aperto a tutti, per vivere a stretto contatto con la natura e consolidare i grandi risultati turistici ottenuti anche nella stagione estiva 2021 dal lago di Castel San Vincenzo. È l’obiettivo di “Sport&NaturaEstate”, il format che si svolgerà dal 28 al 29 agosto sull’area che comprende il campo sportivo e la spiaggia pubblica di viale Mainarde, nel comune di Castel San Vincenzo.

Iniziative sportive gratuite in acqua con canoe, kayak, e uno show-simulazione di salvataggio con i cani bagnini, ma anche attività terrestri con escursioni a cavallo, trekking, mountain bike, nordic walking e spazi espositivi dedicati ai prodotti tipici regionali, animeranno il programma della due giorni sul lago di Castel San Vincenzo. Evento in cui non mancheranno anche momenti culturali all’aperto, con la presentazione del libro di Charles Papa, “Sette giorni”, e la proiezione del docu-film della Lilt Campobasso dal titolo “Terra sana per uomini sani”, cui ha partecipato anche la sezione di Isernia.

L’obiettivo è quello di contribuire ad affievolire il disagio psico-fisico collegato al lungo periodo di sedentarietà e di isolamento che la pandemia ha lasciato, e al tempo stesso di terminare la stagione estiva 2021 nel segno della grande affluenza turistica registrata sul territorio, a conclusione degli Educamp e per preparare i Centri CONI alla stagione 2021/2022.

La proposta di giornate all’aperto, strutturate attraverso la collaborazione tra il CONI Molise, il giornale di settore NON SOLO NAUTICA, l’amministrazione comunale di Castel San Vincenzo e gli Organismi Sportivi presenti sul territorio, nonché con il patrocinio della Regione Molise, vuole essere un punto di riferimento per coloro che vogliono vivere esperienze di movimento e sport nella natura, senza tralasciare l’importanza di valorizzare le aree interne della regione Molise attraverso sport individuali e attività escursionistiche all’aperto, grazie alla partecipazione della rete territoriale formata dagli iscritti molisani alle varie federazioni, tra cui FIC (Federazione Italiana Canottaggio), FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), FITETREC-ANTE (Federazione Italiana Turismo Equestre), FCI (Federazione Ciclistica Italiana), Circolo Canottieri La Pescara e le Associazioni Molise Avventura, Sea Rescue Dog – Unità Cinofile di Soccorso Nautico e Cascate del Volturno. Sarà possibile seguire la due giorni in streaming attraverso la pagina social Facebook della web tv molisana Zona Rossa.

IL PROGRAMMA DI “SPORT&NATURAESTATE”

SABATO 28 AGOSTO

· Ore 10,00: Apertura area stand e inaugurazione del Village

· Ore 11,00: Nordic walking a cura di Fidal Molise

· Ore 12,00: Visita guidata alle Cascate del Volturno (in prossimità del lago di Castel San Vincenzo)

· Ore 15,00: Allenamenti e prove in acqua a cura della Federazione Italiana Canottaggio

· Ore 16,30: Passeggiata e prove a cavallo a cura della Federazione Turismo Equestre

· Ore 18,15: Saluti istituzionali per la conclusione degli Educamp e preparazione della stagione 2021/2022 dei Centri CONI: interviene il presidente del CONI Molise Vincenzo D’Angelo

· Ore 18,40: Presentazione del libro di Charles Papa, “Sette giorni” (Big Box edizioni). Modera l’incontro il giornalista Davide Gambardella

· Ore 19,30: Proiezione del docu-film della Lilt Campobasso dal titolo “Terra sana per uomini sani”

DOMENICA 29 AGOSTO

· Ore 10,30: Escursioni del lago in canoa e kayak a cura di Molise Avventura

· Ore 11,30: Show e dimostrazioni di salvataggio in acqua dei cani bagnino a cura della Sea Rescue Dog

· Ore 15,00: Attività sportive aperte a cura delle Federazioni Sportive

Durante la due giorni sono previsti stand espositivi con prodotti tipici locali e artigianali, gazebi delle Federazioni e delle Associazioni Sportive e degli Enti Istituzionali. La kermesse sarà accompagnata da un dj set.