Campobasso 4 – Castelnuovo Vomano 0

Vince ancora la squadra di mister Cudini che resta saldamente al comando della classifica!

Vola alto ormai il Campobasso che serve il poker all’avversaria di turno, questo pomeriggio al Nuovo Romagnoli il Castelnuovo Vomano. 53 punti in classifica per i rossoblù che come un carro armato hanno ripreso il cammino in direzione dell’unico obiettivo: la Lega Pro!

Passano in vantaggio i rossoblù con l’autorete di Foglia al 22′. Alla ripresa il sorpasso definitivo prima con Esposito al 62′ poi dopo soli due minuti Cogliati per il 3-0. A servire il poker finale ci pensa Di Domenicantonio al 74′.

Formazioni

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini, Fabriani, Vanzan, Ladu, Menna, Sbardella, Bontà, Candellori, Cogliati, Esposito, Vitali

A disposizione: Oliva, Martino, Capuozzo, Martinucci, Mancini, Fruscella, Zammarchi, Di Domenicantonio, Rossetti

Allenatore: Mirko Cudini

CASTELNUOVO VOMANO (4-3-1-2): Natale, Sanseverino, Foglia, Casimirri, Loviso, Terrenzio, D’Egidio, Croce, Faggioli, Emili Lor., Verdesi

A disposizione: Porrini, D’Ignazio, Ndoye, Olivi, Bregasi, Morganti, Basilico, Di Ruocco, Fidanza, Foglia, Manari

Allenatore: Guido Di Fabio

Arbitro: Gauzolino di Torino

Questi i risultati della 25 giornata:

Questa la classifica aggiornata: