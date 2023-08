SUCCESSO A CAPRIATI AL VOLTURNO PER L’OPERA DI SAN ROCCO, VITA DI UN SANTO

“Grazie di cuore a quanti hanno reso possibile l’Opera di San Rocco, la Vita di un Santo. Il vostro impegno, passione e dedizione hanno creato una magia indimenticabile. Siete stati l’anima di questo evento e nei vostri sforzi abbiamo trovato la luce di San Rocco !”. Così i pubblici e meritatissimi apprezzamenti per ideatori, protagonisti, interpreti e collaboratori dell’Opera di San Rocco, lavoro scenico sulla vita del Santo che ha aperto a Capriati al Volturno, Casertano Altissimo a confine col Molise dell’ovest, i tradizionali festeggiamenti annuali di metà agosto in onore del Santo Patrono della cittadina campana. Una rappresentazione inscenata da giovani e adulti ambosessi del posto e che ha incassato i consensi unanimi, compresi quelli di Don Gian Luigi Petti, già Parroco di Capriati ed oggi titolare della Parrocchia dei Santi Simeone e Caterina a Venafro, fermo restando i proficui continui contatti con la comunità capriatese. Circa la Festa di San Rocco nel Comune casertano da segnalare, dopo le serate bandistiche ed altri appuntamenti dei giorni precedenti, il gran finale in serata con l’atteso concerto di Andrea Sannino, cantante emergente partenopeo che tanti consensi continua a raccogliere ovunque col proprio tour Mosaico 2023. E la cosa, se ne può essere certi, si ripeterà questa sera a Capriati con tantissimi ad applaudire l’artista.

T. A.