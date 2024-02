UN SUCCESSO L’ESIBIZIONE CANORA A SANREMO DEL DUO ISERNINO/VENAFRANO ANTONELLA/ENRICO, MOGLIE E MARITO CON L’INTERPRETAZIONE DI “BALLIAMO” DI FRED BONGUSTO

Direttamente dai protagonisti perviene la testimonianza dell’ottima perfomance canora della coppia (moglie e marito) Antonella Colarusso ed Enrico Giannini, di Isernia la donna e di Venafro lui, a “Casa Sanremo”, kermesse parallela al noto Festival della Canzone Italiana. Ecco quanto scrive la donna : “Grande successo nella prestigiosa vetrina di Casa Sanremo, per noi due artisti e cantanti molisani. Ci siamo esibiti al Palafiori di Sanremo cantando il celebre brano “Balliamo” dell’indimenticabile interprete molisano Fred Bongusto. La perfomance è stata molto apprezzata e tanti sono stati gli applausi in sala, sicché siamo stati invitati a tornare a cantare per il terzo anno consecutivo nel 2025 a Casa Sanremo. Nel corso della nostra esibizione abbiamo salutato il Molise e Venafro, evidenziandone storia, arte, ambiente ed attrattive naturali”.

T.A.