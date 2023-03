L’hanno inciso I Comici Sardi Riuniti cantando il bellissimo “Per chi non lo SLA”, messaggio in musica assai intenso

Gira sul web, conta già centinaia di migliaia di visualizzazioni che occorre far salire di numero -perciò la necessità di ulteriori visualizzazioni- per raccogliere fondi con cui aiutare i malati di SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica che blocca progressivamente i muscoli ma non toglie la capacità di pensare ed interagire, una patologia che colpisce tanti e per la quale la scienza medica è impegnata a trovare l’antidoto. Trattasi del bellissimo ed assai significativo video sonoro inciso dai Comici Sardi Uniti che cantano magnificamente “Per chi non lo SLA”, canzone per informare della malattia, segnalarne gli effetti devastanti con immagini di malati di SLA costretti all’immobilità psico/fisica progressiva ed invitare tutti ad adoperarsi per venire incontro con cure mediche adeguate a coloro che ne sono soggetti. A interpretare video e testo sono Benito Orgu, Marco Bazzani, Massimo Melis, Jo Erre, Michele Manca, Stefano Manca, Marco Piccu, Francesco Porcu, Cristian Luisi, Ignazio Deligia, Nicola Canceddu, Alvin Solinas, Giuseppe Masia, Daniele Contu, I Tenoris e Soleandro, tutti impeccabili e meritevoli di elogi. Colpisce in effetti il particolare contenuto socio/umanitario di “Per chi non lo SLA”, sono purtroppo uniche le immagini dei soggetti malati e risultano apprezzabili i “Comici Sardi Riuniti” nel presentare in musica e canto gli effetti devastanti della patologia. Giusta la motivazione a monte, ne scaturisce un progressivo impegno di molti per aiutare chi ne è soggetto, con visualizzazioni via via crescenti sul web data la particolare finalità. Anche FuturoMolise in tutta responsabilità intende offrire il proprio apporto e lancia un appello ai propri lettori perché a loro volta, collegandosi a https://youtu.be/AO3dijr-KoA, facciano la loro doverosa parte pro malati di SLA. E una volta vinta la battaglia -si spera presto- sarà un giorno di festa per tutti ! Perciò “Per chi non lo SLA”, un canto corale di tanti quale simbolica bandiera socio/umanitaria per debellare il male e finalmente sorridere.