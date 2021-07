di Tonino Atella

“C’è necessità di maggiore pulizia in giro”, affermano i venafrani preoccupati per il nuovo fenomeno del serpente nel cuore della città.

Incontro ravvicinato da brividi, almeno d’acchito, quello appena vissuto a Venafro da taluni passanti lungo via Roma, centro della città. Un serpente, come da foto, strisciava sotto un muro privato a lato della strada, incutendo spavento a quanti l’avevano individuato. L’animale, subito sparito infilandosi in proprietà private della zona, proveniva con tutta probabilità dal verde privato circostante,tanto folto e poco curato da custodire evidentemente ogni specie animale, serpenti compresi. Sulla vicenda il parere dei passanti che hanno eseguito e fornito lo scatto fotografico : “Non è affatto bello vivere a stretto contatto con tali specie animali -afferma Enrico- che tolgono la tranquillità necessaria. Perciò l’invito ai privati di tenere in ordine e pulite le loro proprietà, ma anche al Comune di Venafro perché si attivi per una maggiore cura dell’abitato cittadino. Le nostre strade e le piazze sono relativamente pulite, non di rado ci si imbatte in rifiuti di vario tipo un po’ dappertutto ed il verde pubblico non è curato come si dovrebbe. Una città, Venafro, da accudire assai diversamente per la tranquillità e la sicurezza di tutti, allontanando minacce consistenti come appunto un serpente in giro in pieno centro, fatto questo mai accaduto prima !”.