Un naturale quadro floreale coi … fiori di zucca della incontaminata terra venafrana.

Quadri dipinti solo con pennello, colori, vernici etc. su tela come erano soliti fare i Maestri inarrivabili della stupenda pittura italiana dei secoli trascorsi, tanto da affermare tale loro arte pittorica nell’intero pianeta ? Un tempo si, oggi giorno non più ! La mente e l’inventiva umana, capace di creare tanto, spazia a 360° in maniera bella e particolare, ed ecco arrivare da un produttore agricolo venafrano un “quadro” originalissimo ed assolutamente bello. Il nostro, che si è prematuro di allestirlo e trasmetterci foto (e di tanto lo ringraziamo), con l’ausilio della moglie ha composto “Fiori di Zucca”, un dipinto della natura costituito appunto dai fiori di zucca che nel periodo fioriscono nei campi e una volta cucinati e portati in tavola offrono sapori genuini ed assolutamente piacevoli. Prima però agricoltore e signora venafrani ne hanno composto un “quadro nature” assolutamente unico. Appunto la bella ed incontaminata terra venafrana, checché ci si ostini a dire in senso contrario ! Perciò buon appetito a tutti coi magnifici e saporitissimi fiori di zucca venafrani!