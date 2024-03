di T.A.

Dall’Assostampa Molise perviene l’allegato documento di condivisione in materia di informazione e relativi compensi. Trattasi di un punto a favore dell’informazione, di cui l’Assostampa prende atto con evidente soddisfazione. In allegato il testo dell’Associazione.

Equo compenso, Fnsi: Decisione Consiglio di Stato punto a favore del sistema informazione.

“La decisione del Consiglio di Stato di accogliere il ricorso dell’Agcom sull’equo compenso agli editori e agli autori per i contenuti distribuiti dalle piattaforme digitali, respingendo la richiesta di Meta di sospendere l’efficacia del Regolamento previsto dalla legge sul diritto d’autore, segna un punto a favore del sistema dell’informazione in Italia”. Lo afferma Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi.

“Il sindacato dei giornalisti – prosegue – è convinto che il Regolamento stilato dall’Authority possa e debba essere uno strumento utile a generare valore per l’intera filiera. La sostenibilità del settore passa anche attraverso il riconoscimento dell’equo compenso per i contenuti giornalistici che finiscono per alimentare il business dei cosiddetti Over The Top”.