di T.A.

DA POZZILLI UN PULMINO PER LEZZENO (COMO) PER I FUNERALI DI P. RINO PREVEDONI, GIA’ PARROCO DEL COMUNE MOLISANO

I funerali di P. Rino Prevedoni O.M.I., già Parroco di Pozzilli e del cui decesso si è scritto in precedente articolo, si svolgeranno domani 8 settembre (h 15.00) a Lezzeno (Como), Comune di origine di P. Rino e dove l’oblato ha appena concluso la propria vita terrena. Ne dà comunicazione P. Cellucci, attuale Parroco di Pozzilli, che così scrive : “La Caritas Parrocchiale di Pozzilli intende organizzare un pulmino per i funerali di P. Rino Prevedoni O.M.I. che si svolgeranno domani 8 settembre alle h 15.00 a Lezzeno (Como). Quanti desiderano partecipare sono pregati di mettersi in contatto col numero 347/7135492 entro e non oltre le h 14.00 odierne”.