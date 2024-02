di T.A.

UN MURO PRIVATO PERICOLOSAMENTE PENDENTE SU UNA STRADA PUBBLICA ASSAI PERCORSA E TRAFFICATA DI VENAFRO

Accade che opere private col trascorrere del tempo perdano la stabilità e quindi la sicurezza originaria. Possono cioè arrecare danni e pericoli a cose e persone, se non si ripristinano la stabilità e la sicurezza smarrite. La cosa, stando a quanto riferiscono chi abita nella zona in questione, sarebbe in atto in via Licinio a Venafro, periferia ovest dell’abitato. In tale zona un muro privato che chiude una determinata proprietà disabitata da decenni risulterebbe vistosamente inclinato sulla predetta via Licinio, rappresentando un potenziale pericolo per pedoni e residenti, rischiando altresì di finire su qualche auto o altro mezzo su gomma in transito. Il muro di cui trattasi -chiedono quanti vivono in zona- va restaurato quanto prima, onde prevenire problemi e pericoli. “Non ha più la stabilità di una volta -affermano i residenti- ed è opportuno ripararlo. Addirittura tante pietre di cui è formato risultano pericolosamente sporgenti e rischiano di finire in strada o sulle persone che transitano a piedi !”.