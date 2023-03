E’ una soddisfazione, un autentico vanto essere ospitati dalla trasmissione della Rai ”Paesi che vai”, ideata e condotta da Livio Leonardi per far conoscere bellezze, arte e storia dell’Italia intera, compresa quella meno conosciuta dalla massa. Decisamente un po’ meno, quanto al piacere, finire tra i “I nuovi mostri” de Le Iene su Mediaset”, trasmissione che evidenzia quanto non va e non è ben fatto nell’intero Stivale. E Venafro, che di recente è stata apprezzata ospite di telecamere e microfoni Rai per “Paesi che vai” di Leonardi, purtroppo ha appena dovuto incassare suo malgrado l’interessamento de Le Iene di Mediaset, addirittura rientrando tra “I nuovi mostri” ! Perché mai ? Oggetto del contendere talune spese della Regione Molise ritenute esagerate, esorbitanti dalla trasmissione di Mediaset stanti di contro le necessità reali dei molisani, viceversa disattese. E così telecamere e microfoni de “I Nuovi Mostri” sono stati puntati su Vincenzo Cotugno, venafrano, vice presidente della Giunta Regionale ed assessore regionale alla cultura, al quale l’inviata di Mediaset ha chiesto conto e ragioni di precise spese (5milioni di euro) in ambito sanitario della Regione Molise addirittura senza l’espletamento di gare. Parimenti, dei 275mila euro della Regione Molise per pubblicizzare il Molise durante il recente Festival di Sanremo. Nella circostanza il politico venafrano si è difeso con un “Mi prende alla sprovvista. E’ materia dell’Asrem.” sulla prima questione e con “Le cose non stanno così” sul secondo tema. Convinta l’inviata di Mediaset alle risposte dell’esponente regionale venafrano ? Non tanto … ! La trasmissione si é infatti conclusa coi rinomati ritornelli musicali … “Pinocchio ma dove vai … ? Pinocchio ma cosa fai … ?” ! Si, non è affatto un piacere finire tra … “I nuovi nostri ”!