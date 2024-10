30 mila metri quadrati, 37 unità operative aziendali e commerciali. E’ il progetto di sviluppo economico più importante che sta nascendo in provincia di Isernia , nell’area PIP di Sesto Campano.

Il Parco commerciale sorge in una zona ad alta densità di traffico, a ridosso dell’ingresso della tangenziale di Venafro sulla Statale 85 venafrana. Un progetto nato dall’idea di un giovane imprenditore della zona, Carmine Amoroso, che ha inteso realizzare un vasto parco aziendale, con locali sia in vendita sia in locazione, in favore soprattutto degli imprenditori della zona, per sfruttare al massimo le opportunità di una importante arteria stradale sulla direttrice Campania-Molise.

“Da subito siamo stati favorevoli a questo progetto” dichiara il sindaco di Sesto Campano, Eustachio Macari “l’impegno di un’amministrazione comunale è quella di essere affianco agli imprenditori e il progetto di Amoroso ci è sembrato da subito avvincente, e per questo, rispettando tutte le normative di legge, abbiamo dichiarato da subito la nostra approvazione. Inoltre, al fine di migliorare l’accessibilità all’area aziendale” continua il sindaco Macari “ho avuto diversi incontri in Regione Molise, con l’assessore ai Lavori Pubblici, Michele Marone, per prevedere delle rotonde sulla Statale 85 che permettano l’ingresso nelle aree interne in totale sicurezza per gli automobilisti. In questi giorni stiamo attendendo il sopralluogo di tecnici dell’Anas per la verifica della fattibilità delle opere in questione”.

L’area, che prenderà il nome di “Parco commerciale – Aldo Amoroso”, in ricordo del padre di Carmine Amoroso, promotore dell’idea, prevede 37 unità operative, che variano dai 100 ai 2500 mq, per uffici, laboratori, locali commerciali e capannoni industriali. L’intero complesso prevede 5 mila metri quadrati di aree esterne esclusive, 500 posti auto, 2 mila metri quadrati di aree verdi e 10 mila metri quadrati di aree comuni adibite alla viabilità. L’idea nasce dalla volontà dell’imprenditore Carmine Amoroso di estendere la possibilità, soprattutto agli imprenditori della zona, di aprire un locale aziendale in un’area appetibile, in quanto particolarmente visibile data la locazione altamente trafficata da migliaia di veicoli al giorno, creando così un Hub Aziendale di riferimento.

E in questi giorni i primi moduli, già acquistati, stanno vedendo la “luce” e saranno consegnati entro dicembre di quest’anno, a dimostrazione del forte interesse verso il progetto che sarà realizzato nella sua interezza nel giro di due anni.

“Per Sesto Campano si tratta di un’ulteriore veicolo di sviluppo economico ed occupazionale nel pieno rispetto della tutela ambientale” conclude soddisfatto il sindaco Macari “non nascondo la nostra soddisfazione per un progetto che sono certo incrementerà l’interesse verso il nostro comune di imprenditori e di fruitori provenienti soprattutto dalle regioni limitrofe”.

