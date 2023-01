Inaugurato in Via Provinciale n.41.

URURI – E’ stato inaugurato il 25 gennaio, in Via Provinciale n.41 a Ururi, il nuovo punto vendita del canale franchising “Tigre Amico” di Magazzini Gabrielli. All’interno della struttura si trovano numerosi reparti, quali l’ortofrutta, la macelleria, il reparto salumi e formaggi e la panetteria.

Il supermercato offre ampi assortimenti, con particolare attenzione alle produzioni locali e con un servizio efficiente, completo e di qualità, in cui lavoreranno sette addetti.

Inoltre, è presente una vasta gamma di prodotti a marchio Consilia, Selezione Qualità e Fatti Buoni. Il punto vendita sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00, la domenica dalle 9:00 alle 13:00.

“Parlare della famiglia Pasquarelli – ha dichiarato il Responsabile dell’Affiliazione di Magazzini Gabrielli SpA, Nico Silvestri – vuol dire riferirsi a professionisti del settore che hanno dimostrato come, attraverso un progetto di affiliazione condiviso e basato su principi solidi, si possa costruire nel tempo una storia imprenditoriale di successo Auguro, a nome mio e di Magazzini Gabrielli, a Mariano ma anche al padre Antonio, ai fratelli Guido ed Elio ed alla sorella Miriam le migliori fortune professionali”.

“Ad Ururi apriamo il nostro dodicesimo punto vendita in collaborazione con Magazzini Gabrielli SpA – sottolinea Mariano Pasquarelli – e credo che sia evidente come ci sia stima reciproca e spirito di collaborazione che hanno ormai consolidato una relazione iniziata nel 2010. Con Gabrielli condividiamo la totalità dei valori e le modalità operative, come quella di dare spazio alle eccellenze del territorio: anche noi siamo molto attenti ed inseriamo referenze che sono importanti e diverse, da cliente a cliente, in base all’ubicazione del punto vendita: anche ad Ururi, dove siamo ubicati al centro del paese, grazie al format Tigre Amico allestiremo un punto vendita ben assortito che, siamo certi, ci darà presto risultati molto positivi”.