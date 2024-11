di T.A.

UN NUOVO SUCCESSO DI PARTECIPAZIONE E SIMPATIA PER IL MARATONETA VENAFRANO LUIGI DURANTE, PROTAGONISTA ALLA MARATONA DI FIRENZE

Nel corso della propria vita lavorativa è stato valido commerciante di prodotti per l’elettricità. Una volta in pensione si è scoperto atleta a 360° ora lanciandosi opportunamente protetto da picchi alpini, ora nel volo libero in area con istruttori ad affiancarlo ed ora podista no stop, addirittura maratoneta. Si sta scrivendo del (quasi) 70enne Luigi Durante di Venafro, appena rientrato dalla Maratona di Firenze assolutamente soddisfatto della propria performance sportiva. “Anche questa è fatta !”, ha dichiarato al traguardo il sorridente venafrano distribuendo sorrisi e saluti a destra e a manca, stanco ma felicissimo di aver tagliato il traguardo nella Capitale Italiana della Cultura. Prossima performance sportiva del venafrano ? “Ancora da decidere -ha assicurato l’interessato- ma di certo ci sarà ed anche a breve !”. Chapeau Luigi e complimenti per la tua bella e positiva vitalità.