di Redazione

La fantasia e la creatività non hanno limiti, così come le idee pubblicitarie originali e anche simpatiche che in questo caso sono servite per realizzare un gadget tutto venafrano “l’acqua di Venafro” – per l’appunto – contenuta in una lattina dai colori che rappresentano la città. Il tutto in occasione dell’apertura dei festeggiamenti della Madonna del Carmelo, dove tra le tante iniziative, un’azienda locale, il Biscottificio Artigianale Le Quattro Cannelle, ha divulgato il simpatico souvenir con uno spot sui social network in un video simile più a un cortometraggio che a una pubblicità. Si tratta di una collezione limitata e numerata destinata a pochi fortunati – fanno sapere gli ideatori – la lattina è curata nei minimi dettagli e personalizzata, come detto, con i colori di Venafro: bianco, nero e azzurro. Ovviamente, trattandosi di un gadget, il suo uso non è di tipo alimentare, ma la sua originalità è da “conservare per sempre e gelosamente”, così come invita a fare il messaggio riportato in etichetta.