di T.A.

Dal Comune di Vastogirardi perviene quanto segue: “Si apre un nuovo capitolo per la Chiesa sconsacrata di Santa Maria del Suffragio Orazione e Morte di Vastogirardi: sono infatti terminate le opere di restauro ed allestimento dei locali messi a disposizione della comunità per ospitare eventi ed attività ricreative e culturali. La Chiesa di Santa Maria del Suffragio Orazione e Morte, risalente alla stessa epoca di costruzione della Chiesa di Maria SS. Delle Grazie, fu restaurata una prima volta nel 1954 a seguito degli eventi bellici. Nel 1980 fu acquisita dal Comune di Vastogirardi dopo essere stata sconsacrata, ulteriormente ristrutturata dalla Comunità Montana ed adibita a luogo di cultura. L’attuale Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Luigino Rosato, ha proseguito e terminato le opere di ristrutturazione provvedendo anche ad allestire ed ammobiliare i locali con supporti audio, video, informatici e pannelli fonoassorbenti per migliorare l’acustica. Un luogo che preserva la sua identità storica ma che si proietta verso il futuro come un nuovo spazio di attrazione ed aggregazione culturale per l’intera popolazione di Vastogirardi”.