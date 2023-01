Il deceduto è un carabiniere 46enne di Capriati al Volturno (Ce) che andava al lavoro

Inizio d‘anno tragico sulle statali di entrata ed uscita da Venafro, esattamente sulla diramazione della Statale 6 Casilina che da Lazio e Campania immette in Molise, e viceversa. Nella prima mattinata odierna infatti, e per cause in corso di accertamento da parte dell’autorità inquirente prontamente giunta sul posto assieme ad uomini e mezzi di soccorso, un terribile scontro frontale tra due autovetture si è registrato al km. 9,300 della predetta statale, procurando un morto e due feriti gravi. Il deceduto, dalle prime notizie trapelate, sarebbe un 46enne Carabiniere di Capriati al Volturno (Caserta) che si recava al lavoro. Il tratto di statale in cui si è verificato l‘incidente mortale purtroppo non è nuovo alle cronache, avendo già registrato nel recente passato altri terribili sinistri con esiti purtroppo mortali.