Già partono preparativi e programmi, mentre si preannunciano tante partecipazioni

Manca un mese alla “39^ Festa della Croce” di Venafro e già prende a muoversi la macchina organizzativa. L’appuntamento, è noto, si terrà ai 750 l/m di quota dello spuntone di roccia di Monte Santa Croce, altura che chiude a nord l’abitato cittadino, e si svolgerà il primo maggio prossimo, ovviamente clemenza del tempo permettendo. Quest’anno si svolgerà la 39.ma edizione della festa, ideata dall’artigiano Giovanni Valerio e portata avanti negli anni dai figli e da tant’altri venafrani appassionati di montagna, escursioni in altura e socializzazione nell’abbraccio della natura. Intanto prende a muoversi la macchina organizzativa della prossima edizione. Gli “Amici di Santa Croce” sono pronti ad attivarsi per la migliore riuscita della ricorrenza, ripulendo il sentiero che porta in cima, approntando la megaspaghettata per quanti parteciperanno e preparando giochi popolari ed intrattenimenti vari. Fr. Luigi Di Fiore, Cappuccino dell’Ordine Francescano attualmente al Convento di Larino, sarà della Festa per celebrare su tipico altare in pietra allestito in quota la Santa Messa in suffragio di Giovanni Valerio, dopodiché assieme a tutti gli altri si dedicherà a gustare il saporitissimo piatto di spaghetti al ragù offerto dagli organizzatori. Seguiranno le premiazioni del più giovane e meno giovane partecipanti alla Festa, l’elezione di Miss Santa Croce e i divertentissimi giochi popolari, tra cui la “Rottura delle Pignatte” ed il “Tiro alla Fune”, per il divertimento di tutti, compresi i componenti del “Gruppo Escursionisti Romani” che si prevede saranno ancora una volta della Festa data la loro passione per passeggiate, escursioni e montagna. Quindi momenti di relax in quota, con canti e fisarmoniche. Solo a pomeriggio inoltrato, e dopo aver trascorso benissimo tante ore in compagnia di tant’altri, ci si incamminerà per il rientro, con l’intesa di ritrovarsi tutti assieme il prossimo anno per la “40^ Festa della Croce” per altro divertimento e per il piacere di gustare la bellezza del salutare ed accogliente ambiente naturale della collina venafrana.