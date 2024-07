di Redazione

Mare. Della Porta (FdI): con il posizionamento dinamico si migliorano le operazioni nel rispetto dei fondali

“Il mare è il nostro fratello blu, e in quanto tale va tutelato e salvaguardato. Oggi possiamo farci aiutare dal progresso e in questo senso le operazioni messe in atto grazie alla posizione dinamica, saranno meno impattanti per il mare e le sue coste”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta nel corso della conferenza stampa “un mare di risorse”, svoltasi oggi in Senato che ha visto anche la presenza del ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare Nello Musumeci.

“Grazie al posizionamento dinamico le operazioni saranno più sicure e veloci perché evitano, ad esempio, i sistemi di ancoraggio che ancora oggi sono molto dannosi per le infrastrutture marine, sottomarine e i fondali. Operazioni che sono nell’ottica di un miglioramento delle azioni effettuate in mare, nel pieno rispetto del mare. Un sistema, in sintesi, che permette di usare la tecnologia per raggiungere obiettivi che un tempo sarebbero stati impensabili e che sono fondamentali per le sfide che ci attendono”, conclude Della Porta.