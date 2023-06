Su fb un mare di proteste popolari a Venafro alla notizia, non ufficiale, della paventata chiusura del Convento Francescano della città.

E’ bastato che la notizia –non ufficiale e quindi non definitiva- circolasse che non si sono fatte attendere le proteste popolari dei venafrani per la paventata chiusura del locale Convento Francescano, attivo da oltre sette secoli per la custodia del Sepolcro del Patrono San Nicandro affidato appunto dal 1.500 ai Frati Minori Cappuccini dell’attuale Provincia Monastica pugliese/molisana di S. Angelo e S. Padre Pio che tanto bene hanno fatto nel corso del tempo e continuano a fare nel presente. Su fb infatti, “finestra” di tutto e di più, i venafrani si sono letteralmente scatenati, facendo sentire vibrante la loro protesta. “Assolutamente il Convento non si tocca –si legge sul portale web- perché rappresenta la storia religiosa di Venafro. E’ attiguo al Santuario di San Nicandro, nel 1911 ospitò per 40 giorni il giovanissimo Padre Pio di 24 anni, al suo interno c’è la celletta del Santo dalle Stimmate con le sue Reliquie, è meta continua di fedeli per le confessioni e soprattutto rappresenta la fede popolare di noi venafrani e la storia religiosa plurisecolare della città. Per tutta questa serie di motivi e per tant’altro ne chiediamo la sua continuativa funzionalità ed apertura. Ci rivolgiamo al Vescovo Diocesano Cibotti ed al Sindaco di Venafro Ricci perché operino e si adoperino al riguardo. Siamo comunque pronti a scendere in piazza e far sentire la nostra voce a sostegno dell’apertura e funzionalità del Convento Francescano cittadino”. Perché il Convento di Venafro potrebbe chiudere ? Per carenza di frati nell’intera provincia monastica pugliese/molisana. Niente comunque, è bene ribadirlo, è stato deciso e solo nelle prossime settimane si saprà qualcosa di ufficiale. Tra i programmi possibili della Provincia Monastica predetta ci sarebbe la chiusura di tre Conventi tra Molise e Puglie. I venafrani comunque sono “all’erta”, determinati a “difendere” e preservare il loro Convento. Seguiremo la vicenda per informare tempestivamente di eventuali sviluppi.