di Redazione

Il Comune di Campobasso intitolerà un Largo alla giornalista Rai Ilaria Alpi, uccisa 30 anni fa a Mogadiscio, in Somalia, con il suo operatore Miran Hrovatin. La cerimonia di inaugurazione si terrà il 7 novembre alle ore 10:30 (incrocio tra via Manzoni e via Scardocchia) alla presenza della sindaca Marialuisa Forte. Alle ore 11, nella sala “E. Fermi” in via Manzoni, seguirà un convegno promosso dall’Unimol e dall’Odg dal titolo “Giornalismo d’inchiesta per la libertà d’informazione”.