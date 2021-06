di Tonino Atella

Resti della serata precedente abbandonati a terra, senza curarsi di portarli via lasciando pulito e decoroso lo spiazzo davanti allo storico luogo di culto.

In talune circostanze ci si rende protagonisti di azioni nient’affatto belle ! Prendete quanto accade ogni sabato sera/notte o nei prefestivi in genere dinanzi alla Cattedrale di Venafro. Detto che lo storico luogo di culto è situato alla periferia ovest della città, isolato e distante da abitazioni private, va precisato che proprio siffatta posizione defilata dei luoghi favorisce il fatto che ogni sabato sera o nei prefestivi tanti giovani ambosessi amano intrattenervisi per parlare, ascoltare musica, mangiare, bere e trascorrere del tempo assieme. Muniti di qualcosa da mettere sotto i denti e nello stomaco, raggiungono a bordo di auto o motorini la Cattedrale, fermandosi volentieri ed a lungo sul piazzale antistante, sedendo il più delle volte sul sagrato stesso del luogo di culto. E nelle serate, o nottate …, di fine primavera questo è quanto mai bello ed invitante. Tante coppie di giovanissimi per ore dalle prime ombre della sera e a lungo dinanzi alla Cattedrale venafrana, restandovi a lungo mentre bevono e mangiano qualcosa.

Sin qui tutto nella norma. Ma subito dopo accade qualcosa che di bello, civile ed educato non ha alcunché ! Sempre i giovani in tema infatti, terminato di mangiare, bere, parlare, ascoltare musica, divertirsi ect., e prima di rientrare abbandonano ogni cosa a terra come bottiglie vuote di birra, lattine di plastica, contenitori di pizza napoletana, fazzolettini e carte varie, nonché tante cicche di sigarette dopo aver tanto fumato e senza curarsi affatto di raccogliere e lasciare i luoghi puliti, decorosi e decenti ! Il tutto giusto dinanzi al portone principale d’ingresso dello stesso luogo di culto ! E così all’indomani, in genere la domenica mattina, lo spettacolo tutt’altro che edificante di tanti rifiuti dinanzi alla storica e monumentale Cattedrale venafrana ! Uno spettacolo nient’affatto bello, converrete. Malcostume, questo in tema, tanto grave, insopportabile e ricorrente che tempo addietro si addivenne alla necessità di apporre lucchetto e robusta catena a chiudere ed impedire l’accesso sul piazzale ai mezzi su gomma, quale deterrente a tale antipaticissimo comportamento dell’abbandono dei rifiuti a terra dinanzi alla Cattedrale. Tempo qualche mese però lucchetti e catene vennero inspiegabilmente rimossi, col risultato di veder ricomparire continuativamente un sacco di bottiglie vuote, lattine, fazzolettini e carta davanti al sito religioso. E’ così che devono andare le cose ? In molti a Venafro non la pensano affatto così!