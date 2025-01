di Redazione

Nella serata di ieri, uno scippo in piena regola è stato messo a segno a Venafro, in Via Avonio Giustiniano, alla periferia cittadina e, secondo le prime ricostruzioni, il ladro avrebbe agito con rapidità, riuscendo a dileguarsi subito dopo. La vittima è un giovane del luogo E.Z. che pubblica la notizia sui social perché gli vengano restituiti almeno i documenti: “Salve stasera mi hanno rubato il portafoglio e poi il ladro è scappato verso la zona del lavatoio. Cortesemente se qualcuno dovesse trovare i miei documenti vi prego di contattarmi. Grazie a tutti”. Queste le parole del malcapitato che, come da lui stesso confermato, sporgerà la denuncia per l’accaduto e da ciò, si spera, le forze dell’ordine verranno a conoscenza di maggiori e più importanti dettagli per risalire all’autore del furto. Episodi simili stanno continuando a destare preoccupazione nella comunità di Venafro, anche se l’impegno delle forze dell’ordine è sempre e comunque costante, così come gli interventi sempre più mirati per prevenire simili episodi.