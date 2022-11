Da una lettrice, sensibile a tematiche socio/umanitarie, riceviamo il contributo seguente, che si pubblica integralmente per dire della sensibilità sociale del personaggio citato nel testo e di chi gli è al fianco, sostenendolo. “Ogni giorno ci somministrano notizie terribili di cronaca -attacca la donna- come fossero farmaci anestetizzanti. Eppure, di tanto in tanto, arrivano notizie che ci aprono il cuore e ci fanno ben sperare. C’è da dire che annualmente ad ottobre si festeggia il “Giorno del Dono”. Per fortuna alcuni fanno del dono una pratica quotidiana e quando occorre si spendono per il bene del prossimo e delle comunità. È accaduto anche in un paese di collina della provincia di Campobasso, Gambatesa. Destinatari del dono i bambini che frequentano la locale Scuola dell’Infanzia che grazie alla sensibilità e all’attenzione di un privato cittadino, Domenico Mucci, già Presidente del CUS, Consorzio Utilità Sociale, Azienda che gestisce Strutture Residenziali e Semiresidenziali Psichiatriche in Molise e Puglia, una di queste situata proprio a Gambatesa, possono ora giocare in armonia. È bastato uno sguardo verso quella triste e vuota area verde della scuola, per condurre la sua mente e il suo cuore verso un gesto che avrebbe riempito di colori e di meraviglie quel luogo, donando un sorriso in più ai piccoli abitanti della comunità, creando un’accogliente area gioco ed acquistando a proprie spese scivoli, dondoli, casette e molto altro ancora per fare giocare i bambini in tutta sicurezza. Con questo gesto Domenico Mucci si è sostituito agli organi preposti, che pare non abbiano avuto la sua stessa sensibilità. Il Mucci non è nuovo a gesti di questo tipo, il suo animo altruista è arrivato fino in Africa dove, grazie a lui, sono stati realizzati tre pozzi per l’approvvigionamento di acqua”. La conclusione della lettrice : ”Ora è toccato ai bimbi di Gambatesa ma resta una considerazione da fare: l’esempio del Mucci è sì nobile, ma si spera che le Amministrazioni comunali o gli Enti preposti nel futuro siano più solerti e prestino maggiore attenzione alle necessità dei bambini”.

