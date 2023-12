di T.A.

Ci siamo con la ricca vigilia degli appuntamenti a Venafro in vista del Natale 2023, ideati dalla Pro Loco col sostegno dei commercianti della città. Si parte infatti domenica 10 dicembre con “Un dono per un dono”, appuntamento finanziato da esercente commerciale cittadino “per raccogliere doni per bambini meno fortunati”, è riportato sulla locandina di presentazione. Queste le modalità : domenica 10 dicembre dalle h 17.00 si ritireranno i doni in piazza Vittorio Emanuele II, quindi dall’11 dicembre al 2 gennaio sul piazzale della Chiesa di Don Orione in via Pedemontana i doni portati dai bambini verranno raccolti nella Cassetta di Babbo Natale ed infine per la consegna dei doni appuntamento al 4 gennaio 2024 presso il salone adiacente la stessa chiesa dalle h 10 alle 12 e dalle h 15 alle 17. “I regali in eccedenza -si informa- saranno devoluti in beneficenza all’associazione “Davide Ciavattini onlus” da 30 anni al fianco dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma per la lotta alle leucemie infantili”. Infine sul tema la citazione di Madre Teresa di Calcutta : “Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore”.