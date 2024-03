di T.A.

L’INCURIA DELLA STORICA “VILLETTA” DI CIARAFFELLA NON FA AFFATTO SORRIDERE I CITTADINI

Ed eccoci a riproporre in cronaca un tema “dolens” di Venafro, ma giammai risolto. A richiederlo tanti cittadini, stanchi di dover giocoforza assistere ogni giorno a spettacoli che offendono il buon senso, rovinando enormemente l’immagine ed il buon nome della cittadina. “Giusto nel cuore dell’abitato e in una zona peraltro bellissima ed assai frequentata anche da ospiti e visitatori grazie alle acque sorgive, alla storica fonte pubblica delle “Quattro Cannelle”, alla Palazzina Liberty, alla Fonte della Regina e a tant’altro -sbotta più di un venafrano, spazientito dall’ abbandono e dal disordine di cui di seguito si scrive- purtroppo fa pessima mostra di se la storica ed un tempo bellissima ed assai curata “VILLETTA”, ossia il verde del rione Ciaraffella con al centro la STATUA DELLA VERGINE. Un tempo tale verde era una magnifica cartolina venafrana, cioè bellissima a vedersi. Oggi è tutt’altro, data la vegetazione incolta, fitta ed altissima, rifiuti un po’ dappertutto e sostanziale abbandono dell’intero sito. Domanda : noi cittadini purtroppo la vediamo tutti i giorni, biasimando quanto accade ! Gli amministratori comunali non lo notano l‘indecente spettacolo ? E’ assolutamente indecoroso e non lo meritano il rione Ciaraffella, coloro che vi risiedono e i venafrani tutti ! S’interverrà a ripulire, tagliare il verde eccedente, rimuovere carte e rifiuti e restituire decenza e decoro alla “VILLETTA” di Ciaraffella, anche nel rispetto della STATUA DELLA VERGINE al suo interno ?”. Non resta che aspettare che tanto avvenga nel breve, ammesso che avvenga …