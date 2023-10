di T.A.

C’E’ PERO’ANCHE CHI SOTTOLINEA I RITORNI IN TERMINI ECONOMICI ED OCCUPAZIONALI, MENTRE L’ENEL FA SAPERE CHE IL PROGETTO POTREBBE ESSERE RIVISTO.

“Pizzone II”, l’ipotizzata nuova centrale idroelettrica dell’Enel a Castel San Vincenzo ai piedi delle Mainarde nella seconda provincia molisana, è certamente l’argomento/principe e più scottante del momento socio/economico/ambientale/politico del Molise e dei molisani. Non già i pur importantissimi e storicamente cari tratturi della nostra regione, bensì quanto si ha in mente di fare nel cuore del massiccio mainardico. C’è di mezzo ambiente, futuro e paesaggio, per cui il dibattito è intenso, le iniziative tante, le opinioni numerose. Gran parte, è bene dirlo subito, sono per il netto “no” a “PIZZONE II”, in quanto inciderebbe sulla natura storica del Molise e dei molisani. Non mancano però tesi a favore della nuova opera dell’Enel che parlano di interessanti ritorni per economia e lavoro nel Molise dell’ovest, altrimenti irrimediabilmente persi. Così come gira voce che l’Enel sarebbe disponibile a rivedere il progetto, visto il diffuso dissenso popolare. In merito a tale delicatissimo tema, che verrà approfondito ulteriormente nei prossimi giorni da questa testata giornalistica, pervengono in redazione numerose segnalazioni ed informative da parte di privati cittadini. Come quelle della Signora Carmela che dà notizia di servizi giornalistici del tgr Molise della Rai, di appelli su fb e di altre iniziative via web sempre inerenti la tanto dibattuta e controversa nuova centrale Enel di Castel San Vincenzo. Mentre ringraziamo la cortese Signora per lo zelo nell’informare, riportiamo in estrema sintesi titoli e concetti essenziali di siffatti interventi sulla questione in essere perché si abbia lo spessore del dibattito in corso. “PIZZONE II – L’ABATE DI MONTECASSINO INCONTRERA’ L’ENEL” . “SIT-IN CONTRO PIZZONE 2. MONTA LA PROTESTA”. “ATTENZIONE … A CASTEL SAN VINCENZO RIUNIONE IMPORTANTE”. “BUONE NOTIZIE. IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN VINCENZO HA DETTO NO”. “NO PIZZONE II IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO”. Sul tema si tornerà data la sua rilevanza.