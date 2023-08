di T.A.

GLI ULTRAS VENAFRO FESTEGGIANO IL QUARANTENNALE CON LA VICINANZA ALLA SQUADRA

NELLA PRIMA DI COPPA IL VENAFRO DI SLANCIO SUL FORULUM DI FORLI DEL SANNIO (6-1)

VENAFRO : Roncone, Ianniello, Del Giudice, Dijgo, Sabatino, Velardi, Massaro, Capone, Fruscella, Sorriso e Ciolli. A disposizione Grande, Delli Carpini, Martino,Mancone , Ricci, Capo e Torpa

FORULUM : Perna, Ancona, Cifelli, Libraro, Martello, Di Tullio, Mazzocco,Mandolfo, Doumbouia,Lepore, D’andra. A disposizione Iarussi, Di Fiore, Cusman, Mazzocco2, Grimaldi, Cutone.

Arbitro: Piano di Cb

Reti : 1’ e 26’ Sorriso, 6’,37’e 46’Massaro, 30’ Fruscella, 85’ Libraro

Mentre gli Ultras Venafro festeggiano il loro quarantennale ed oltre (1982/2023) sostenendo a gran voce la squadra al “Del Prete”, è da registrare il buon esordio ufficiale del Venafro nella stagione 2023/24. E’ avvenuto nella prima di Coppa Italia a spese del Forulum, superato nettamente per 6 a 1 ma anche nel gioco. La squadra di De Rosa partiva fortissimo e subito andava a segno con Sorriso che poi firmava una doppietta. Ancora meglio faceva Massaro, autore di una tripletta. Il sesto sigillo venafrano reca la firma di Fruscella. E’ stato comunque tutto il Venafro a convincere col proprio gioco veloce ed incisivo. Buona la prestazione dei più esperti tra i venafrani, ma un plauso anche per gli under messisi in bella evidenza. Prosegue così il lavoro positivo di mister De Rosa, che continua a plasmare un Venafro soddisfacente alla vigilia dell’inizio dell’eccellenza molisana, che partirà a metà settembre e sulla quale gli Ultras Venafro contano tantissimo. Nel frattempo si prosegue con la Coppa Italia che nella prossima partita di sabato vedrà il Venafro all’opera in quel di Prata Sannita, cittadina del casertano.

La squadra ringrazia gli Ultras: clicca qui per vedere il video