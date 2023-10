di T.A.

PROBLEMATICO RAGGIUNGERE IL CENTRO RACCOLTA COMUNALE PER L’IMPOSSIBILE STRADA DI ACCESSO DISSEMINATA DI CENTINAIA DI BUCHE E FOSSI.

C’è a Venafro un servizio pubblico che purtroppo merita la palma del … peggiore, o giù di lì ! Non certo però per l’inefficienza di chi vi opera che fa del suo meglio …, quanto per i tanti problemi che lo contraddistinguono in negativo ! Si sta scrivendo del Centro Raccolta Comunale di Venafro, situato a ridosso di un’attività privata di allevamento animali in una zona della pianura detta in dialetto “delle Chiupperelle”, appena a sud l’abitato urbano. Non una sola insegna all’imbocco di Via Valerio Marziale che vi conduce (forse per … nascondere il disservizio !), ma unicamente una mini tabella usurata dal tempo e praticamente illeggibile quando si fa per svoltare verso cotanto “servizio” ! Ma appena s’imbocca la stradina polverosa che vi conduce, si comincia letteralmente a “ballare”. Centinaia infatti sono le buche e i fossi disseminati lungo la strada, tali da rendere problematico il procedere su gomma ! Finalmente, dopo tanti “balli”, sbalzi e scossoni, si arriva dinanzi al Centro che, dati gli orari di apertura, si trova quasi puntualmente ed inesorabilmente chiuso ! Una considerazione al riguardo : giuste le aperture a tempo ed a giorni stabiliti nel rispetto del lavoro di chi vi opera, ma perché non installare apposita, grande e ben leggibile tabella all’inizio di Via Marziale e della successiva traversa che conduce al Centro con orari di apertura/chiusura del servizio, in modo da evitare al cittadino i tanti scossoni lungo la stradina e la sorpresa finale del cancello chiuso ? E come “ciliegina sulla torta”, ecco altro che aggrava ulteriormente il tutto : i tanti mucchi di rifiuti di ogni genere che s’incontrano lungo via Marziale, evidentemente opera di coloro i quali -trovato il Centro chiuso e per non riportarsi l’immondizia domestica a casa- da persone “civili” hanno pensato bene di liberarsene a cuor leggero lungo la strada ! E così, si perdoni l’accostamento, via Marziale ridotta ad autentico Golgota, nonostante le tante civili abitazioni ai lati. E non solo case purtroppo in via Marziale alla periferia sud di Venafro, ma anche tantissime buste di rifiuti, addirittura cumuli, figli dell’inciviltà e del malcostume sociale di chi tanto fa ! Interverrà il Comune in siffatto disastro ambientale ? Si aspetta …