Nei giorni scorsi, personale del Commissariato di P.S. di Termoli, in collaborazione con il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, ha eseguito un incisivo servizio di controllo del territorio, finalizzato alla repressione e prevenzione dei reati che destano maggiore allarme sociale.

Durante l’espletamento di tale servizio sono state identificate nr. 80 persone, controllati nr. 65 veicoli ed elevate una serie di contravvenzioni al C.d.S.. L’efficace attività espletata ha permesso di rilevare la presenza sul territorio di 14 persone con precedenti penali a proprio carico e di eseguire numerosi controlli domiciliari di soggetti sottoposti a misure restrittive.

I particolareggiati approfondimenti investigativi espletati hanno consentito al personale dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di P.S. di Termoli di localizzare e trarre in arresto, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Pescara, un cittadino italiano, P.I., di anni 42, dovendo lo stesso espiare una pena di 4 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio precedentemente commessi. Nella circostanza il cittadino è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.

E’ stato, inoltre, deferito all’A.G. un cittadino di origine polacca, P.G., resosi responsabile del reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, essendosi sottratto più volte agli inviti del personale del Commissariato per la notifica di provvedimenti inibitori volti a tutelare la donna vittima degli atti persecutori posti in essere dall’uomo.