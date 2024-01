di T.A.

Accertamenti in corso dopo la disgrazia della giornata di ieri in una casa di riposo per la terza età. Un anziano 79enne sarebbe caduto da una finestra del secondo piano della struttura, perdendo la vita a seguito dell’impatto col suolo. Un incidente terribile che ha scosso ospiti, lavoratori e proprietà della struttura, situata appena fuori l’abitato di Monteroduni. Subito dopo il gravissimo episodio sono interventi sul posto forze dell’ordine, autorità giudiziaria e personale sanitario, ma per l’anziano purtroppo non c’era più nulla da fare. Seguiranno ovviamente in questi giorni indagini ed accertamenti per verificare l’esatta modalità dell’accaduto ed accertare i ruoli dei coinvolti nel triste episodio. Resta comunque lo sconcerto di tutti per il gravissimo avvenimento.