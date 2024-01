di T.A.

Quando scompare una persona socievole, sorridente per natura, amante della vita, del rapporto con gli altri ed attaccatissimo alle origini, è cosa dura ed assai spiacevole. Esattamente quanto accaduto con la dipartita dell’83 Nicolino Pascale, originario di Venafro ed attualmente residente coi suoi a Cassino nel Lazio.

L’uomo, appena poteva, era a Venafro per ritrovare e ritrovarsi, intrattenendosi volentieri con la sua naturale cordialità coi compaesani che incontrava per strada. Era socievole al massimo ed il sorriso era la sua prerogativa. Addio Nicolino e che Iddio Ti abbia in Gloria !