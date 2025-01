di Redazione

Il 24 gennaio ore 17.30 – Campobasso – Spazio Dimensione – Via Ferro 176.

Venerdì prossimo – 24 gennaio – alle ore 17.30 presso Spazio Dimensione, a Campobasso in via Ferro 176 (vicino Decathlon), l’associazione politico-culturale che nasce nel Pd Molise , “Partecipa Molise”, promuove la prima di una serie di assemblee pubbliche territoriali “per scuotere l’albero e sciogliere il ghiaccio”. Il 2025, infatti, si prospetta come un anno cruciale per il Molise. Abbiamo davanti a noi grandi sfide che richiedono impegno e passione. Serve difenderci dagli attacchi della filiera di centrodestra che vuole riforme costituzionali che calpestano l’unità del Paese, un modello istituzionale basato esclusivamente sulla logica degli egoismi territoriali e dei numeri (contro i diritti del sud e delle piccole realtà), una sanità a misura di portafoglio. Ma serve soprattutto rilanciare a livello locale, garantendo al centrosinistra una visione, un progetto sulla base del quale unire le forze e mobilitare i molisani, strappando dal torpore della rassegnazione e della logica della clientela, dall’astensionismo e dall’allontanamento dalla politica delle energie migliori. Non solo contro, ma soprattutto per! Nel corso dell’iniziativa, sarà infatti presentato un manifesto di proposte, il programma delle attività, alcune idee sulla formazione politica dei giovani e alcune iniziative concrete per il miglioramento della vita dei molisani. Tre le macroaree in cui individuare le priorità e offrire soluzioni alternative: riforme istituzionali, riforme sociosanitarie e lavoro e impresa, aree per le quali costruire un’agenda socioeconomica più equa e partecipata per il Molise, attraverso un’attiva, ampia e appassionata partecipazione alle decisioni pubbliche: Immaginare un nuovo ordinamento locale e avanzare una proposta di riforma complessiva delle istituzioni, che contrapponga all’autonomia differenziata un modello più moderno di articolazione territoriale. A livello nazionale si discute di autonomia differenziata e riforma delle province. Qui dobbiamo allargare il focus interrogandoci sul futuro di una piccola regione come la nostra;

Combattere le diseguaglianze sociali, economiche e territoriali , arginando lo spopolamento, lavorando per le aree interne, e favorendo un contesto utile a rilanciare la natalità. Definire un progetto di sviluppo strutturale per un lavoro dignitoso per tutti. Rilanciare la battaglia europea e nazionale per politiche industriali ambiziose e una transizione ecologica giusta, a partire dal tema della Gigafactory a Termoli, ma anche per la necessità di investire in innovazione , con politiche ambientali che incoraggino l’uso di energie rinnovabili salvaguardando i nostri territori ed ecosistemi;

, arginando lo spopolamento, lavorando per le aree interne, e favorendo un contesto utile a rilanciare la natalità. Definire un progetto di sviluppo strutturale per un lavoro dignitoso per tutti. Rilanciare la battaglia europea e nazionale per politiche industriali ambiziose e una transizione ecologica giusta, a partire dal tema della , con politiche ambientali che incoraggino l’uso di energie rinnovabili salvaguardando i nostri territori ed ecosistemi; Difendere la sanità pubblica e il diritto alla salute , favorire le riforme del sistema sociosanitario, partire dalla riforma degli ambiti sociali, ascoltando i territori e il partenariato. Investire sull’istruzione pubblica, lottare contro i tagli alle scuole e rilanciare una riforma integrata di orientamento, formazione, lavoro.

Come punto qualificante dell’incontro di venerdì 24, sarà presentata la proposta di impugnativa contro l’aumento in Molise delle addizionali Irpef (salite fino al 3,7%), stabilita dalla delibera di Giunta Regionale 327/23 per ripianare il disavanzo di amministrazione sanitario di 560 milioni, certamente non generato dalla Regione Molise ma dai vari commissari governativi dal 2009 ad oggi. L’invito a partecipare alla prima assemblea pubblica del 24 gennaio è dunque esteso a tutti coloro che non si riconoscono più come soggetti passivi di un territorio che non trova più risposte soddisfacenti nell’azione politica dei governi di centrodestra. Insieme immaginiamo un Molise che guarda al futuro con fiducia, attraverso politiche efficaci e inclusive.