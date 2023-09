di T.A.

GRAVISSIMO INCIDENTE NEI CAMPI A DURONIA COSTA LA VITA AD UN 35ENNE

Gravissimo incidente sul lavoro nei campi in località Madonnella di Duronia, Comune del Campobassano. A perdere la vita un 35enne rimasto schiacciato dal trattore che conduceva. Il mezzo si sarebbe ribaltato senza lasciare scampo al 35enne. L’avvenimento intorno alla mezzanotte e i soccorritori, tra cui i Vigili del Fuoco, non hanno potuto far altro che constatare la morte dello sfortunato giovane. In via di accertamento le esatte cause dell’accaduto.