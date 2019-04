Un 25 aprile da incorniciare per il nostro atleta Emidio Longo il quale con un crono di 36’34” chiude in 14ma posizione la gara di Atessa, circuito Corri l’Abruzzo. Il nostro atleta porta colori della Free Runners Isernia marcata Gruppo Scarabeo, entra a far parte della lista degli atleti da battere. Secondo di categoria su un percorso non facile. Complimenti dal Presidente e da parte di tutti gli atleti.