Dai primi controlli in corso e dalle prime verifiche effettuate, la situazione in Molise, al momento, non presenta punti di eccessiva criticità. A Venafro la scossa è stata forte tanto da far preoccupare l’intera cittadina. Dalla sala operativa della Protezione Civile sono state assunte informazioni che hanno messo in evidenza un allarme, dettato dal forte spavento, avvertito su un’ampia area del territorio regionale, ma fortunatamente, ad ora, non sono state segnalate problematicità di rilievo.

Aggiornamento 17:00, un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona: 1 km San Pietro Infine (CE) ore 16:54:37, profondità 20KM