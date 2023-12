L’ULTIMO SALUTO DI VENAFRO ALLA GIOVANE MARIA ROSARIA GIANNINI, PREMATURAMENTE SCOMPARSA

Nel pomeriggio (h 15.30) presso la Cattedrale di Venafro la città darà l’ultimo saluto alla giovane Maria Rosaria Giannini, prematuramente scomparsa. Un evento che ha scosso la comunità venafrana, stante la simpatia, il proverbiale sorriso e la giovane età della donna. La stessa Pro Loco di Venafro che sta curando gli allestimenti per l’imminente Natale ha deciso lo slittamento dell’accensione delle luminarie in città in segno di rispetto verso la memoria della giovane. Previsti nel pomeriggio in Cattedrale numerosi partecipanti al rito in suffragio della sfortunata Maria Rosaria, alla cui famiglia questo organo d’informazione rinnova i sentimenti di sentite condoglianze.

T.A.