INIZIATIVE PER L’INTERA GIORNATE E SINO ALL’ALBA DELL’ANNO NUOVO DA PARTE DELLA PRO LOCO

Un fine 2023 ed un inizio 2024 con iniziative a go/gò a “Porta Nova”, storico rione popolare a sud del centro storico venafrano, su iniziativa della Pro Loco. Praticamente s’inizierà a metà mattinata del giorno di San Silvestro, il 31 dicembre, con degustazioni a volontà dei “sciusc”, tipico rustico popolare venafrano cucinato nell’olio extravergine di oliva della città, si proseguirà con la premiazione del concorso ”Venafro che brilla”, quindi a mezzogiorno brindisi collettivo con fuochi d’artificio, a metà pomeriggio aperitivo per tutti e dalle h 22.00 l’attesissimo, insolito ed originale “Aspettando la mezzanotte”, veglione popolare in piazza con dj, musica, balli, divertimenti, degustazioni, libagioni e tant’altro ancora. “Puntiamo su una divertita e divertente partecipazione popolare di massa -spiega Isidoro Boggia della Pro Loco di Venafro- per salutare in allegria l’anno vecchio che se ne va ed accogliere alla grande il nuovo che verrà. Più saremo, più ci divertiremo, per cui aspettiamo veramente tanti, sia giovani che avanti negli anni ed ovviamente d’ambo i sessi. Ce ne sarà per tutte le aspettative, con divertimenti garantiti a 360° !”. Ed allora tutti a Porta Nova il prossimo 31 dicembre per augurarsi ed augurare un FELICISSIMO 2024 a tutti !