Secondo indiscrezioni filtrate da via Genova, sede della Regione, il direttore del primo dipartimento Mariolga Mogavero avrebbe lasciato il suo incarico dimettendosi con decorrenza immediata.

Al momento non si conoscono le motivazioni ma secondo i bene informati nel pomeriggio sarebbe avvenuto un acceso battibecco tra il presidente Toma e la stessa Mogavero per motivi non collegabili all’incarico ricoperto dalla dirigente.

Nelle prossime ore vi informeremo sugli sviluppi della vicenda o su eventuali smentite.

Di certo sappiamo che l’ingegnere Mogavero ricopre ruoli strategici – con particolare riferimento alla gestione e all’utilizzo dei fondi comunitari – fin dal lontano 2013

È altrettanto noto che l’avvocato Vincenzo Iacovino ha depositato un ricorso per una presunta carenza di titoli da parte della Mogavero a ricoprire gli incarichi ricevuti prima dall’ex presidente della Regione Paolo di Laura Frattura e successivamente confermati da Donato Toma all’atto del suo insediamento a Palazzo Vitale e precisamente nel mese di aprile del 2018.