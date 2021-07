di Giovanni Minicozzi

Dopo solo quattro mesi di mandato la commissaria ad acta Flori Degrassi ha lasciato il suo incarico.

Al momento non si conoscono i motivi del suo imprevisto gesto ma di certo ha influito la dramnatica situazione in cui versa da tempo il sistema sanitario regionale in coma irreversibile grazie alle scelte scellerate operate da Toma e da Florenzano.

Le ultime tegole piovute sulla testa della Degrassi sono recenti e riguardano la bocciatura dello sbandierato emendamento per azzerare il deficit sanitario del Molise (oltre 120 milioni di euro) e l’altrettanto sbandierato (da Toma) incontro di ieri con il ministro della Salute Roberto Speranza disertato dallo stesso ministro.

Toma e Degrassi sono stati ricevuti invece dal capo di gabinetto Goffredo Zaccardi.

Aggiornamenti nelle prossime ore.