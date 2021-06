di Giovanni Minicozzi

Con deliberazione n. 746 di oggi 29 giugno 2021(che allego) il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano ha accettato le dimissioni di Virginia Scafarto e ha nominato il nuovo direttore sanitario nella persona di Evelina Gollo, piemontese di Cuneo.

La sostituta della Scafarto prenderà servizio dal prossimo primo luglio in coincidenza con le dimissioni della Scafarto.

Secondo i bene informati la dottoressa Gollo sarebbe legata professionalmente a persone note, come la D’innocenzo, che in passato hanno ricoperto ruoli importanti nel sistema sanitario regionale.

Per quanto ci riguarda sospendiamo ogni valutazione e attendiamo la dottoressa Gollo alla prova dei fatti. Comunque le auguriamo buon lavoro nella speranza che dia un impulso positivo alla disastrata sanità molisana.