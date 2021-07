di Camilla Caterina

Qui ormai c’è bisogno solo di una presa di coscienza da parte di tutti ed allontanare definitivamente da quelle poltrone questi personaggi incapaci di operare nelle istituzioni!!

Parliamo di ciò che sta’ accadendo in questi giorni nel 118 e l’assoluta inadeguatezza del servizio, che non garantisce più i soccorsi in caso di emergenza!!

Il motivo??? Il solito: CARENZA DI PERSONALE!!

Ma anche in questo caso, c’è il consapevole operato di questi signori, che spudoratamente ci stanno negando ormai il diritto alla salute ed alle cure!!!

Condivido con voi quanto emerso dagli atti ufficiali dell’ASREM allegati, quindi mettetevi comodi.

I primi gravi problemi iniziano ad emergere con l’inizio della pandemia, a marzo 2020, quando sono venute a galla tutte le conseguenze prevedibili alla pessima e superficiale gestione della sanità molisana!

Il 118 era già in affanno per gli innumerevoli interventi causa covid, quando subentrava un ulteriore criticità che scatenava il panico!

7 medici in forza sulle ambulanze o nei presidi, proprio a marzo 2020 a seguito di domanda, sono rientrati nella graduatoria per la copertura delle zone carenti di medicina generale (medici di base nei comuni rimasti senza per fine servizio del precedente!) e, dovendo provvedere a garantire la copertura in tutti i comuni, l’asrem procede con l’assegnazione degli incarichi ai medici in base alla graduatoria, compresi quindi i 7 medici in questione che a quel punto, nel rispetto della normativa, Hanno rassegnato le dimissioni dal 118 per firmare il contratto del nuovo l’incarico ! VANNO TUTTI NEL PANICO!

Immaginate le già poche ambulanze del Molise, o comunque le varie postazioni del 118, non più supportate da 7 medici… In quel momento particolare poi…..in pienissima emergenza covid!!! Un casino!!

Così, con sacrosanta ragione, i sanitari del 118 chiedono Interventi urgentissimi all’asrem, pena la possibile interruzione o comunque la concreta possibilità di non poter garantire più i soccorsi ai molisani in caso di emergenza!

A quel punto Florenzano , con “finta preoccupazione di facciata”, richiama i 7 medici e chiede loro di prorogare il servizio presso il 118 per un ulteriore periodo, sospendendo l’assegnazione degli incarichi nelle zone carenti, specificando che la loro proroga sarà solo fino al reperimento del personale medico da reclutare attraverso bandi, garantendo comunque Di non andare oltre la fine dello stato di emergenza dichiarato dal governo.

I 7 medici, avendo una coscienza, chiaramente danno la loro disponibilità e Continuano a prestare servizio presso il 118!! (Tutto questo mentre l’asrem lasciava chiaramente sprovvisti alcuni comuni del Molise del medico di base … Ma questo è solo un particolare “irrilevante”! Che sarà mai!!! Ci hanno abituati a molto peggio!) .

Vi ricordo che stiamo parlando del mese di marzo 2020. Ora…

Uno immagina che con priorità e coscienza, un Direttore Generale asrem degno di tale ruolo, come prima cosa si adopera al fine di pubblicare i bandi per reperire i medici Nel 118 e non compromettere i soccorsi in caso di emergenza! E’giusto???

Eeeee…. Ma nel Molise non puoi fare affidamento sulla logica ed il buon senso !!!!!

Da marzo 2020 ad oggi, sapete quanti avvisi sono stati pubblicati per assumere i medici nel 118? UNO SOLO!!!! E sapete quando è stato pubblicato?? Esattamente una ventina di giorni fa.. il 21 giugno 2021!!

Dal mese di marzo 2020 ad oggi non è stato pubblicato alcun avviso, nonostante il Direttore Generale era perfettamente consapevole di avere in forza 7 medici solo per mera disponibilità da parte loro e per un periodo comunque limitato!!

Oggi siamo in questa situazione! Secondo voi era prevedibile? Era una situazione inaspettata o preannunciata?

Io Direi del tutto preannunciata e certa!!! Ma non finisce qui!!!

Sugli atti, è specificato che il fabbisogno per la copertura delle 16 postazioni presenti nel Molise, è di 96 medici, ma attualmente ne operano solo 56!

Con il bando però ne richiedono appena 25 e, per non perdere l’abitudine, prevedono incarichi a TEMPO DETERMINATO… PER LA DURATA DI 6 MESI “EVENTUALMENTE” PROROGABILI….

Il tutto…… “NELLE MORE DELL’ INDIZIONE DEL BANDO PER GLI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO DEI MEDICI NECESSARI A GARANTIRE IL SERVIZIO”!!!

CIOÈ… Ancora devono farlo quello ufficiale e defitivo??? Quindi l’unico avviso pubblicato, quello attuale,è anche provvisorio ?!???? Giusto per mettere altre pezze???

Secondo me sono amanti del patchwork!!! Solo pezze!!!!

Ma Sapete in quanti hanno partecipato???

Solo in 4, ed è stato 1 solo ad accettare l’incarico, probabilmente per compassione nei confronti dei molisani, che decorrerà dal 01 agosto 2021!

Come possono solo pensare che un bando del genere sia appetibile? Con le criticità e le pessime condizioni attuali della sanità molisana, come possono pensare che un medico voglia rispondere ad un avviso del genere????

Ieri, 15 luglio 2021, l’asrem ha pubblicato la proroga dei termini del bando e sapete perché?

Perché, “Considerata la grave carenza di medici e “andando incontro al periodo estivo ed alla richiesta di ferie del personale “, è necessario e “imprescindibile” garantire il servizio di emergenza”!!!!

“Andando incontro al periodo estivo e le conseguenti richieste di ferie “?!?!?

Ma dove vive questo!!! Siamo già in estate…. ed ancora in stato di emergenza covid!!! Quindi dobbiamo dedurre che se non fosse stato per le ferie di cui devono usufruire giustamente i medici, nenache questo avviso pietoso veniva pubblicato???

Tra l’altro….. Tutto fatto con largo anticipo devo dire!!!!

Secondo voi tutto questo si poteva evitare? Florenzano non aveva già la consapevolezza della criticità da risolvere sin dal mese di marzo 2020? Cosa ha fatto in questo anno e mezzo??? E in ultimo vi chiedo: Secondo voi, il presidentissimo Toma che lo ha scelto, non pensa nenache lontanamente di “Concedarlo” e sostituirlo perché soddisfatto del suo operato??? Cioè, per capirci…. È convinto davvero che tutto si stia facendo nel migliore dei modi o semplicemente ci gode nel dare il colpo di grazia a questa regione ed ai molisani, ed è ciò che voleva e si aspettava dal suo compare???

Lascio a voi le risposte!

Sono disgustata.. E intanto qualcuno continua a rimetterci la vita!!!