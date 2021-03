Dopo l’ultimo sopralluogo effettuato ieri sera al termine degli interventi realizzati, abbiamo consegnato, così come preventivato e stabilito, la Cittadella dell’Economia all’Azienda Sanitaria regionale e alla Regione Molise per poter far partire, nella prossima settimana, il Centro vaccinale Comunale.

Prende così finalmente corpo un punto vaccinale in città per il quale, come Amministrazione, ci siamo spesi da tempo in prima persona, nel solo interesse dei cittadini campobassani e molisani e che adesso dovrà essere reso operativo da chi di competenza, con la celerità adeguata al momento che stiamo vivendo.

Ci siamo fatti carico, come Comune, di lavori sia all’interno della struttura della Cittadella, dove abbiamo provveduto soprattutto a migliorare ambienti e servizi igienici essenziali, ma anche a potenziare la rete di connessione internet, sia all’esterno, lavorando alla messa in sicurezza della viabilità circostante l’intera zona, con interventi riguardanti la segnaletica orizzontale e verticale e altri accorgimenti utili a regolare i flussi d’ingresso e di uscita dall’area della Cittadella.

Grazie alla SEA e ai suoi operatori, abbiamo potuto provvedere anche ad un’approfondita opera di pulizia generale dell’esterno. Inoltre, in accordo con l’ASREM, l’Amministrazione comunale di Campobasso, metterà a disposizione ogni giorno 4 persone del servizio civile, per provvedere all’assistenza e alle attività di accompagnamento dei cittadini all’interno della struttura di vaccinazione.

Il Centro vaccinale di Campobasso, potrà essere, di aiuto, come da noi auspicato, alle strategie operative dell’ASREM e della Regione Molise legate alla campagna vaccinale sul territorio.