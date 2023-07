Grande festa e molta commozione per l’ultima Messa col popolo (dopo quasi 25 anni di permanenza in questa comunità di Acquazolfa), celebrata da Don Nello, alla presenza di tantissimi fedeli. Momenti religiosi intensi e gioiosi ed anche emozionanti. Alla fine della Messa l’inno del Te Deum cantato da tutto il popolo, in ringraziamento a Dio, Santissima Trinità e alla Vergine Maria. Una targa di riconoscimento a Don Nello, da parte della comunità di Acquazolfa, in segno di affetto, stima e riconoscenza e ricordo.

E anche un rinfresco fuori la chiesa per la circostanza.