Si svolgerà il 5 maggio 2024 alle ore 15.00 l’ultima giornata del Campionato di

Eccellenza tra S.S.D. CITTA’ DI ISERNIA SAN LEUCIO e U.S.D. BOJANO c/o lo

Stadio Comunale “Mario Lancellotta” di Isernia.

Al termine della gara seguirà la premiazione ufficiale, per celebrare la vittoria e il

passaggio in Serie D della società Città di Isernia San Leucio, prima classificata del

Campionato di Eccellenza s.s. 2023/2024.

Il Comitato Regionale Molise della Federcalcio Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato, a

partire dalla stagione odierna, di premiare direttamente sul campo la vincitrice del

massimo campionato regionale, purchè ci sia la certezza del risultato sportivo.

Prenderanno parte alla Cerimonia di Premiazione il Presidente Piero Di Cristinzi e il

Consiglio Direttivo della Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

Comitato Regionale Molise, unitamente alle Autorità Sportive ed Istituzionali della nostra

Regione.

