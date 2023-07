Abbandoni uguale potenziali pericoli d’incendi tra i millenari uliveti del Campaglione di Venafro.

E’ il grido d’allarme di tanti ulivicultori venafrani .

Un consistente e giustificato grido d’allarme viene lanciato a Venafro dai proprietari dei millenari uliveti del Campaglione, periferia ovest della città, ulivi dai quali da millenni si ricava l’ottimo “oro verde” venafrano, l’olio bio e doc di cui gli stessi “Antichi Romani” erano ghiotti ed abituali consumatori. “Ho appena pulito il mio uliveto al Campaglione –afferma un proprietario- rimuovendo erba, rovi ed arbusti che impedivano la regolare crescita degli ulivi, incidendo conseguentemente sulla stessa fioritura degli ulivi e quindi sulla successiva produzione olearia. Un intervento naturale e necessario per proteggere gli ulivi ed il suo frutto”. Ancora il proprietario dell’uliveto al Campaglione : “Ho notato però tutt’intorno al mio uliveto e nelle altre aree olivetate della zona la ridotta cura e tenuta degli altri uliveti privati, con tantissima vegetazione spontanea all’interno, rovi, erba altissima ed altri arbusti cresciuti a dismisura e senza controllo alcuno. E’ in atto cioè nella storica zona olivetata di Venafro un sostanziale e preoccupante abbandono che può tradursi, specie nel periodo di caldo intensissimo con temperature eccezionali, in pericoli di devastanti incendi data la pessima tenuta di gran parte degli oliveti, per lo più non puliti e con tanta vegetazione al loro interno. Ci vuole poco cioè per distruggere e mandare in fumo siffatto patrimonio storico, dato appunto il pessimo stato della gran parte degli uliveti”. Alla luce di siffatta situazione, cosa suggerisce? “Occorre che i privati facciano ripulire i loro uliveti, rimuovendo l’eccedente. Solo così si scongiureranno pericoli e devastazioni. Così come s’invitano le forze di polizia locali ad intervenire presso i proprietari degli uliveti al Campaglione perché tengano in tutt’altro modo le loro proprietà. Lo prevede la legge e lo richiede l’esigenza d evitare che un patrimonio naturale millenario vada in fumo, con conseguenze anche per l’abitato venafrano e le stesse persone”.