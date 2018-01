Tante opportunità per viaggiare in Europa, leggi le news dell’Ufficio Europa del Comune di Termoli.

Prosegue l’attività dell’Ufficio Europa del Comune di Termoli e la comunicazione delle opportunità per i giovani di viaggiare, all’estero e in Italia, e fare esperienze in diversi ambiti. È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di borse di studio per il Diritto allo Studio universitario. Si tratta dell’azione 8.2.1. Por Molise Fesr-Fse 2014-2020 Bando di concorso integrativo.

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani e stranieri che si sono iscritti l’A.A. 2017/2018, entro il termine fissato dagli specifici regolamenti universitari presso una delle seguenti Istituzioni presenti sul territorio regionale:

a) Università degli Studi del Molise;

b) Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso;

c) Scuola Superiore per mediatori linguistici del Molise;

d) Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” – Campobasso

-ai corsi di laurea, di laurea a ciclo unico, di laurea magistrale;

-di specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 368);

-di un dottorato di ricerca (attivati ai sensi del decreto legislativo n. 210/98, art. 4).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata online collegandosi al sito internet dell’Ente: www.esu.molise.it, seguendo le indicazioni in esso riportate.

In caso serva aiuto nella compilazione dei moduli si può contattare il numero telefonico 0874-698146 o scrivere all’indirizzo e-mail: [email protected]

Per presentare domanda di borsa di studio non è indispensabile essere già iscritti all’Università per l’A.A. 2017/2018, per ottenere i benefici è tuttavia necessario perfezionare l’iscrizione entro i termini previsti dall’Università senza pagamento di mora.

Per poter essere inseriti nelle graduatorie è necessario compilare integralmente la domanda ed eseguire correttamente la procedura di invio.

Le domande compilate e/o pervenute in modo errato (es. in formato bozze) non saranno accettate.

Completata la fase di inserimento, dopo la conferma e la stampa, la domanda non può più essere modificata.

La domanda online per la partecipazione al concorso per la concessione della borsa di studio deve essere compilata e confermata improrogabilmente entro e non oltre le ore 13 del 45° GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO SUL BURM.

Per maggiori informazioni, e consultazione bando e allegati, cliccare sul seguente link:

http://moliseineuropa.regione.molise.it/node/81

Per la stagione estiva 2018 Il “Centro Europeo Formazione e Orientamento” (CEFO), seleziona e forma su tutto il territorio nazionale 400 giovani da destinare, in qualità di accompagnatori nei Centri Vacanze in Italia e all’Estero. I candidati dovranno avere le seguenti caratteristiche: minimo 21 anni compiuti massimo 35 anni per i soggiorni in Italia, minimo 23 anni compiuti massimo 35 anni per i soggiorni studio all’estero, diploma di scuola secondaria superiore, una disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di Giugno alla fine del mese di Agosto 2018.

A seguito delle selezioni del personale, si offrirà ai partecipanti un corso di formazione, con attestato di partecipazione finale. I candidati potranno inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo email: [email protected] e se ritenuti idonei, potranno sostenere le relative prove di selezioni a Roma. Per informazioni consultare il sito internet www.cefo.it

Altra opportunità è quella data dall’INPS per giovani che vogliono vivere l’esperienza delle vacanze studio. Estate INPSieme 2018, Sprachcaffe è alla ricerca di giovani dinamici e motivati da impiegare come group leader nei centri in Italia,

Inghilterra, Malta, Francia, Germania e Spagna. Requisiti necessari sono: minimo 21 anni, ottima conoscenza dell’inglese e della lingua locale, esperienza in supervisione e intrattenimento per ragazzi, certificato del casellario giudiziale + corso di primo soccorso completato prima dell’inizio del lavoro.

Periodo: giugno – agosto 2018, durata: da 2 a 12 settimane, tipo di impiego: tempo pieno, destinazione: Italia, Inghilterra, Malta, Francia, Spagna e Germania

Indennità: Secondo la destinazione 100-160 Euro a settimana; 140 – 190 Euro a settimana per teamer con esperienza.

Costi: sistemazione in pensione completa a carico del datore di lavoro.

Inviare via mail il tuo CV e una lettera motivazionale in lingua inglese a

[email protected] e a [email protected]

I candidati selezionati saranno contattati per partecipare ai corsi di formazione a Francoforte, Malta o Brighton, dove apprenderanno la filosofia Sprachcaffe e tutto ciò di cui si ha bisogno per diventare un buon teamer.

Contatti

email: [email protected]

Siti di Riferimento

Vacanze studio Estate INPSieme 2018 – Sprachcaffe

Lavora come Group Leader con Sprachcaffe

Alla pagina dell’Ufficio Europa sul sito del Comune di Termoli tante altre offerte e opportunità.